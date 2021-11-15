شكرا لقرائتكم خبر عن 90 تصريحا للجلسات الخارجية بمطاعم ومقاهي الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت بلدية محافظة الخبر أكثر من 90 تصريحا للمطاعم والمقاهي، باستخدام الساحات الخارجية، أو إشغال الأرصفة لوضع جلسات للزبائن، وذلك بعد استيفاء متطلبات الحصول على التصريح والاستفادة من الخدمة وفق الشروط المعتمدة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. مشعل الحربي، أن تنظيم الجلسات الخارجية للمطاعم والمقاهي يأتي تطبيقا لقرار وزارة الشؤون البلدية، وانطلاقا من حرصها على تنظيم مثل هذه الخدمات والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، مؤكدا أنه تم التصريح لأكثر من 90 مطعما ومقهى في الخبر.

وأشار إلى استمرار العمل في إصدار التصاريح اللازمة لجميع المنشآت الراغبة في وضع الجلسات الخارجية، مع أهمية أن تتوافر بهذه الجلسات الاشتراطات الصحية، والالتزام بالمساحة المخصصة للاستخدام، وعدم تشويه المظهر العام للمدينة، وعلى أن تكون الجلسات ذات طابع متناسق الحجم، مؤكدا أن البلدية تشجع على استخدام الساحات الخارجية نظاميا، وذلك ضمن ما تشهده الخبر من زيادة في نشاط المقاهي والمطاعم؛ كونها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة.

وشدد على أن البلدية تنظم حملات توعوية مستمرة لتوعية أصحاب المنشآت ذات الجلسات الخارجية بضرورة الالتزام بالشروط والمعايير المعتمدة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق المواقع المخالفة.