شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 35 ألف زهرة شتوية بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرعت بلدية محافظة الخفجي أكثر من 35 ألف زهرة شتوية مختلفة، في عدد من الأماكن والميادين والكورنيش، وذلك بهدف زيادة الرقعة الخضراء، من خلال زراعة الزهور الشتوية والأشجار، وتمديد شبكات الري وتجوير الأشجار، بالإضافة الى صيانة ألعاب الأطفال.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني أن البلدية استكملت برنامجها في زيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة، بزراعة أكثر من 35 ألف زهرة شتوية مختلفة بالميادين العامة والواجهة البحرية، وزراعة طريق الملك سلمان بعدد 100 شجرة، بإجمالي 350 شجرة، بالإضافة إلى تمديد شبكات الري بطريق الأمير سلطان بطول 1200 م/ ط وتشكيل الأشجار بالشوارع العامة وترقيع الشجيرات بالكورنيش بعدد 150 شجرة وتجوير الأشجار بالميادين العامة بـ1500 شجيرة.

وأشار إلى صيانة ألعاب الأطفال بالواجهة البحرية والحدائق العامة بـ25 مجموعة، وذلك في إطار جهود البلدية الخدمية المختلفة للمحافظة وخطتها في زيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري والحفاظ عليه وتجميل المحافظة ونشر ثقافة التشجير وأهميته في النظام البيئي ولمكافحة مصادر التلوث، ولتحسين جودة الحياة والمظهر العام، ما يسهم في تحقيق مفهوم أنسنة المدن، وتفعيلاً لمبادرة أمانة المنطقة الشرقية «شرقية خضراء».

وتابع أن أعمال زراعة الزهور متواصلة ضمن إستراتيجية البلدية، التي تسعى لتحويل محافظة الخفجي إلى مدينة خضراء، وذلك من خلال إطلاق حملة زراعية مكثفة لتغطية كافة الطرق والحدائق العامة والميادين بأعداد كبيرة من الأشجار والزهور المتنوعة الأشكال والأصناف، التي تضفي بعدا جماليا على مظهر المحافظة وترتقي بالمنظر العام للمرافق المختلفة.