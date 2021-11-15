شكرا لقرائتكم خبر عن 300 مستفيد من معرض «فيك شيء؟» للتوعية بخطورة الاكتئاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدف المعرض التوعوي «فيك شيء؟»، الذي نفذته طالبات التدريب من قسم الإعلام والاتصال في جامعة الملك فيصل بالأحساء، في مستشفى الملك عبدالعزيز التابع للشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، التحذير من خطورة الاكتئاب على الصحة النفسية.

وحقق المعرض نجاحا ملحوظا، كونه اجتذب مشاركين تجاوز عددهم 300 مشارك من مرضى ومراجعين وموظفين، وضم المعرض أركانا عدة، أبرزها ركن الصحة النفسية وأدوية الاكتئاب، وركن للاستشارة النفسية تمت الإجابة فيه عن أبرز التساؤلات حول المرض ومسبباته وعلاجه، إلى جانب ركن لعرض أفلام مرئية ومنشورات حول الاكتئاب.

وتركزت أسئلة الجمهور حول مسببات هذا المرض، وطرق الوقاية منه، إلى جانب تأكيد المشاركين على أن الحياة اليومية وضغوطاتها، والسرعة الهائلة في التعاطي معها.

وتركزت الحوارات على أن وباء كورونا المستجد أسهم وبشكل كبير في انتشار مرض الاكتئاب من خلال تعطل الحياة والخوف من الإصابة به، وفقدان الأرواح بسببه.