شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام.. صرف الأدوية المكررة للمرضى بالمركبات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح قسم الصيدلة في مستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي، صيدلية إعادة صرف الأدوية، التي تشمل تسليم المستفيد العلاج داخل مركبته، بهدف تقديم أعلى مستوى من الرعاية للمرضى.

ويتسلم المريض أدوية التكرار في مركبته من خارج المستشفى، وذلك بعد أن يستقبل رسالة نصية عبر الجوال موضح فيها تاريخ ووقت استلام الأدوية المكررة.

وأوضحت المستشفى أن المبادرة جاءت من منطلق مواكبة رؤية 2030 للمملكة وتحقيق تطلعاتها على المستويات كافة، وحرص الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني على جودة العمل ورعاية المرضى.