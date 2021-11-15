الجفالي للسيارات: عروض صيانة لموديلات مرسيدس AMG 2017 وما قبلها

وحول هذه العروض تحدث مدير إدارة التطوير والتسويق في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات باسم ولي قائلاً: «نحرص في الشركة على ابتكار وتقديم العروض المميزة لعملائنا وخصوصاً في الجوانب التي تتعلق بخدمات ما بعد البيع التي نؤمن بأنها أساس العلاقة المستدامة التي تربطنا بملاك سيارات مرسيدس بنز الكرام، وجاء عرض الصيانة الموجهة لملاك فئات AMG امتداداً لعروض أخرى الخليج 365 أن أعلنا عنها واستفاد منها عملاؤنا في الطرازات السابقة أو الحديثة».
ورحب باسم بالعملاء الذين أوضح أنه يمكنهم طلب موعد صيانة إلكترونياً من خلال الصفحة التي تم تخصيصها على موقع الشركة الرسمي لهذا الغرض عبر الرابط (https://mercedesbenzksa.com/amg).
يذكر أن شركة الجفالي وإخوانه للسيارات قدمت العديد من العروض والمبادرات؛ ومن أبرزها أسبوع الصيانة الخارجية في مدينة الرياض، الذي شهد إقبالاً كبيراً من العملاء، بالإضافة إلى عروض الصيانة التي شملت نظام عقود الصيانة الممتدة عند الشراء، والعروض التي يتم الكشف عنها بشكل متواصل.
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