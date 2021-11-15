«تاسي» يخترق 11900 نقطة.. ويسجل أدنى تداول في 3 أشهر

محمد بن مسعود - الدمام - سجل مؤشر سوق الأسهم الرئيسي (تاسي) ارتفاعا طفيفا بنهاية تداولاته أمس (الأحد)، ليعاود الإغلاق فوق مستويات 11900 نقطة، وصعد المؤشر بنهاية تداولاته 14 نقطة بنسبة ارتفاع 0.12%.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية أدنى مستوى منذ نحو 3 أشهر، وبلغت قيمتها 4.4 مليار ريال، وتصدر سهم «المراكز العربية» التراجعات بالنسبة القصوى، بعد أن أعلنت الشركة انخفاض أرباح الربع الثاني المنتهي في شهر سبتمبر إلى 91.9 مليون ريال، وبنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها لعام 2020، إضافة إلى إلغاء صك ملكية الأرض الواقعة على طريق الملك خالد بالرياض والمشتراة بقيمة 1.77 مليار ريال، فيما ارتفع صندوق «بنيان ريت» بنسبة 1% بعد إعلان السماح لغير السعوديين بالاشتراك في الصندوق. وشهدت الجلسة تعليق التداول على سهم «أنعام» بعد ورود استنتاج معارض في تقرير مراجع الحسابات، على أن تعود للتداول غدا.