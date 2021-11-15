وبلغت قيمة التداولات الإجمالية أدنى مستوى منذ نحو 3 أشهر، وبلغت قيمتها 4.4 مليار ريال، وتصدر سهم «المراكز العربية» التراجعات بالنسبة القصوى، بعد أن أعلنت الشركة انخفاض أرباح الربع الثاني المنتهي في شهر سبتمبر إلى 91.9 مليون ريال، وبنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها لعام 2020، إضافة إلى إلغاء صك ملكية الأرض الواقعة على طريق الملك خالد بالرياض والمشتراة بقيمة 1.77 مليار ريال، فيما ارتفع صندوق «بنيان ريت» بنسبة 1% بعد إعلان السماح لغير السعوديين بالاشتراك في الصندوق. وشهدت الجلسة تعليق التداول على سهم «أنعام» بعد ورود استنتاج معارض في تقرير مراجع الحسابات، على أن تعود للتداول غدا.
كانت هذه تفاصيل خبر «تاسي» يخترق 11900 نقطة.. ويسجل أدنى تداول في 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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