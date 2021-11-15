«الإحصاء»: واردات السعودية قفزت 7 % في شهر.. تجاوزت 50 ملياراً

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة الإحصاء أن واردات السعودية السلعية خلال شهر أغسطس الماضي بلغت نحو 50.34 مليار ريال، بارتفاع نسبته 23.57% مقارنة بشهر أغسطس لعام 2020.

وارتفعت الواردات السعودية من السلع مقارنة بشهر يوليو 2021 بنحو 3.11 مليار ريال وبنسبة 6.57%، وذلك حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ويعود ارتفاع واردات المملكة خلال شهر أغسطس 2021 إلى ارتفاع وارداتها من «عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل مماثلة» بقيمة 3.77 مليار ريال وبنسبة 66%، وارتفعت الواردات من «لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة» بقيمة 1.42 مليار ريال وبنسبة 593%.

كما ارتفعت واردات السعودية من «معادن عادية ومصنوعاتها» و«المنتجات المعدنية» بـ1.22 مليار ريال و1.19 مليار ريال على التوالي.

في المقابل، انخفضت واردات السعودية من «منتجات نباتية» بقيمة 317 مليون ريال، كما تراجعت وارداتها من «منتجات صناعة الأغذية؛ مشروبات وغيرها» بقيمة 250.7 مليون ريال، وتصدرت الصين قائمة الدول الموردة للسعودية بنحو 10.86 مليار ريال وبنسبة 22% من إجمالي قيمة الواردات خلال شهر أغسطس 2021.

وجاءت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات في المركزين الثاني والثالث بحصة 10% و8% على التوالي.