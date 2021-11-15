اخبار الرياضه السعوديه نادي الرياض بطل المملكة لكرة الطائرة للصم

وقام رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد القحطاني بتتويج أصحاب المراكز الأولى في البطولة بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي.
وتم تسليم نادي الرياض كأس البطولة والميداليات الذهبية فيما تم تتويج نادي جدة للصم بالميداليات الفضية وتتويج مركز القطيف بالميداليات البرونزية بعد فوزه على مركز جازان للصم في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط.
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