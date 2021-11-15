اخبار الرياضه السعوديه يهددان الطليان والإنجليز بالطردالأحمران

إيطاليا تخشى إيرلندا على استاد ويندسور بارك بالعاصمة الإيرلندية بلفاست، يخوض بطل أوروبا لقاءً مهماً أمام صاحب الأرض والجمهور منتخب إيرلندا الشمالية، ويطمح المنتخب الإيطالي لتحقيق الفوز والثلاث نقاط مع فارق تهديفي جيد لضمان التأهل، إذ يحتل الطليان المركز الأول برصيد 15 نقطة حصدها من 4 انتصارات و3 تعادلات، ولم يتعرض للخسارة، وله من الأهداف 13 وعليه هدفان فقط.
وفي ذات المجموعة يلتقي منتخب سويسرا على أرضه وبين جماهيره بمنتخب بلغاريا، ويطمح السويسريون لتحقيق الثلاث نقاط على أمل تعثر الطليان، ويحتل منتخب سويسرا المركز الثاني بذات الرصيد النقطي 15 نقطة جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات ولم يخسر، وله من الأهداف 11 وعليه هدفان، وفي حالة تساوي المنتخبين الإيطالي والسويسري بعدد النقاط والأهداف فإن الكفة ستميل للمنتخب السويسري بفضل المواجهات المباشرة إذ تعادلا سلباً في سويسرا وبهدف لكل منهما في إيطاليا.
التعادل يكفي الإنجليز
على استاد سيرافالي الأولمبي، يدخل منتخب إنجلترا لقاءه أمام مضيفه منتخب سان مارينو بفرصتي الفوز أو التعادل، إذ يحتل الإنجليز المركز الأول برصيد 23 نقطة حصدها من 7 انتصارات وتعادلين، وله من الأهداف 29 وعليه 3 أهداف فقط، فيما يدخل منتخب سان مارينو هذا اللقاء محتلاً المركز الأخير بدون رصيد من النقاط. وفي الجهة الأخرى، يواجه منتخب بولندا وصيف المتصدر نظيره منتخب المجر رابع المجموعة، ويطمع المنتخب البولندي لتحقيق الفوز وبفارق تهديفي كبير على أمل خسارة منتخب إنجلترا من أمام منتخب سان مارينو، إذ يحتل المنتخب البولندي المركز الثاني برصيد 20 نقطة حصدها من 6 انتصارات وتعادلين وخسارة، وله من الأهداف 29 وعليه 9 أهداف.
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