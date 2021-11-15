دهس 4 فتيات في خميس مشيط.. ومقطع يوثق الحادث «المؤسف»

الرياض - محمد عبدالله - تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطعًا يوثق لحظة دهس إحدى السيارات في خميس مشيط، لـ4 فتيات، في مشهد وصف بـ«المؤسف».
وأعرب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم بسبب الحادثة العنيفة، متمنيين أن تكون الفتيات الضحايا في حالة جيدة، فيما أشار بعضهم إلى أن بعض الفتيات تعرضن لكسور وكدمات قوية.
وطالب نشطاء التواصل الاجتماعي، بضرورة معاقبة قائد السيارة، وتركيب جسور مشاة لعبور الطرق حماية لأرواح البشر.
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