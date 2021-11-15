دهس 4 فتيات في خميس مشيط.. ومقطع يوثق الحادث «المؤسف»

الرياض - محمد عبدالله - تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطعًا يوثق لحظة دهس إحدى السيارات في خميس مشيط، لـ4 فتيات، في مشهد ‏وصف بـ«المؤسف».‏

وأعرب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم بسبب الحادثة العنيفة، متمنيين أن تكون الفتيات الضحايا في حالة جيدة، فيما أشار ‏بعضهم إلى أن بعض الفتيات تعرضن لكسور وكدمات قوية.‏

وطالب نشطاء التواصل الاجتماعي، بضرورة معاقبة قائد السيارة، وتركيب جسور مشاة لعبور الطرق حماية لأرواح البشر.‏

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