5 متطلبات أساسية لإنشاء اسم المستخدم في منصة أبشر.. تعرف عليها

الرياض - محمد عبدالله - بينّت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، أن هناك عدد من المتطلبات والاشتراطات الضرورية اللازم توافرها وتحققها عند اختيار اسم المستخدم للحساب الشخصي بالمنصة.

وأوضحت أبشر، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن يجب عند إنشاء اسم المستخدم للحساب الشخصي بالمنصة مراعاة الشروط التالية:

١- يجب التأكد من أن لغة الإدخال في لوحة المفاتيح هي اللغة الإنجليزية

٢- يجب أن يكون اسم المستخدم على الأقل ٨ خانات

٣- يجب أن يحتوي في البداية على حرف كبير

٤- يجب أن يحتوى على حرف صغير

٥- يجب أن يحتوى على أرقام

إعادة إنشاء كلمة المرور

بينّت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، إجراءات وآلية قيام المستخدم بإعادة تعيين وإنشاء كلمة المرور للحساب الشخصي.

وأوضحت منصة أبشر، من خلال موقعها الإلكتروني، أنه في حالة عدم تمكن المستخدم من الدخول لحسابه لفقدان كلمة السر، فيتوجب عليه إتباع الخطوات التالية لإعادة إنشاء كلمة المرور:

- اختر تسجيل دخول

- اختر إعادة إنشاء كلمة المرور

- أدخل اسم المستخدم

- أدخل رقم هويتك ثم محتوى الصورة الرمزية

- أدخل رمز التفعيل المرسل إلى جوالك ورقم الهوية

- أدخل كلمة المرور الجديدة مع مراعاة شروط إدخال كلمة المرور الموجودة يسار الشاشة

- أكد كلمة المرور

- أجب على السؤال السري

وأوضحت أبشر، أنه في حال عدم تمكنك من إتمام الخطوات السابقة، يتوجب عليك مراجعة أقرب مركز تفعيل لإعادة إنشاء كلمة المرور

تحميل أبشر أفراد

وأوضحت منصة أبشر، أنه قد تجاوز عدد المستفيدين الموثقين بها الـ" 22 مليون" مستخدم، يستفيدون بما تقدمه المنصة من خدمات تجاوزت الـ 280 خدمة متنوعة تقدم للمواطن والمقيم مقدمة عبر منصاتها الثلاثة: (أبشر أفراد) و(أبشر أعمال) و(أبشر حكومة)؛ مما يسهل إجراء المعاملات الخاصة بهم.

وأشارت أبشر، إلى أنه يمكن للمستفيدين الاستفادة من خدمات تطبيق (أبشر أفراد) عبر موقعها الإلكتروني، والذي يمكن الوصول إليه مباشرة من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

وأضافت المنصة، إلى أنه يمكن كذلك للمستخدمين الاستفادة من خدمات أبشر أفراد المختلفة من خلال تطبيق "أبشر أفراد" والذي يمكن تحميله لمستخدمي الهواتف الذكية من خلال الضغط على الروابط التالية :

لمستخدمي هواتف آيفون يمكن تحميل تطبيق تطبيق أبشر أفراد من متجر آب ستور عبر الرابط التالي (من هنا)

لمستخدمي هواتف أندريد يمكن تحميل تطبيق تطبيق أبشر أفراد من متجر جوجل عبر الرابط التالي (من هنا)

اقرأ أيضًا :

آلية الاستفادة من خدمة رخصة سير المركبة رقميًا على أبشر

5 شروط لتجديد رخصة سير المركبات إلكترونيًّا عبر منصة أبشر