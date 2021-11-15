عاجل | 74 % من العمالة المنزلية في السعودية ذكور

كشفت بيانات رسمية عن أن إجمالي العمالة المنزلية غير السعودية يبلغ 3.446.667 عاملا وعاملة، بينهم 2.554.628 ذكرا، في وقت يبلغ عدد العاملات 892.039 عاملة، أي أن العمالة المنزلية من الذكور يشكلون ما نسبته 74% من إجمالي العمالة المنزلية مقابل 26% من الإناث. وبحسب تقرير إحصائي للهيئة العامة للإحصاء للربع الثاني من 2021، تقدر نسبة العمالة المنزلية التي تعمل بمهنة «طباخ» أو «مقدم طعام» من الذكور بـ93%، حيث يعمل 57.097 طباخا ومقدم طعام من الجنسين في المملكة، من بينهم 53.274 ذكرا، بينما بلغ عدد الإناث العاملات في المهنة 3.823 فقط.



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