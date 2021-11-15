أميرة الناصر تبكي وتدعو ولي عهد السعودي للتدخل… فيديو

محمد بن مسعود - الدمام - ناشدت السعودية، أميرة الناصر، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتدخل من أجل تسجيل أبنائها في دفتر العائلة، متهمة زوجها برفض التسجيل.
واتهمت أميرة الناصر، في فيديو عبر حسابها الشخصي على سناب شات، وهي منهارة من البكاء، زوجها مشعل الخالدي بإهانتها ورفض تسيجل أبنائهم الخمسة في دفتر العائلة، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لكنها فشلت في إجباره على تسجيلهم.
وأنهت أميرة الناصر حديثها قائلة: “سيدي ولي العهد محمد بن سلمان عيالكم أطفالكم عيال البلد لم يرفقوا إلى أبوهم إلى الآن”.
وتعتبر أميرة الناصر وخالد مشعل من مشاهير “سناب شات” في الخليج وخصوصًا في المملكة العربية السعودية، حيث أثارا الجدل مؤخرًا بسبب انفصالهما وعودتهما مرة أخرى.
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