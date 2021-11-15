مصري يحترف النحت على الرمال والتماثيل تعيش سنة

محمد بن مسعود - الدمام - «يبني قلاعًا في الرمال» يردد الكثيرون هذا المثل كرمز لمن يبذل جهدًا كبيرًا بلا جدوى، إلا أن الشاب العشريني أبانوب غالي نجح في أن يبني قلاعًا ومعابد ومشاهد فنية تسر الناظرين باستخدام الرمال والمياه، بأقل التكاليف مقارنة بالمنحوتات من الأنواع الأخرى.

قال أبانوب غالي في حديثه لـ«اليوم السابع»: «اهتمامي بالنحت ساعدني على البحث في نوع الخامات المستخدمة بكل أنواع النحت أكثر حاجة شجعتني أني تخصص نحت ميداني، وفكرة النحت بالرمل كانت من باب الصدفة وبعدها حبيته جدًا وبدأت اطور منه وبدأت بعمل تماثيل بحجم محدود وبعد فترة بدأت اعمل تماثيل بحجم كبير جدًا بدون قلق وبالفعل كانت النتيجة مرضية جدًا». واستطرد: استطعت أن أحول هذه الصدفة إلى مشروع مربح ومصدر دخل أساسي خاص بيا.

أضاف، «النحت بالرمل من أسهل الطرق فهو سهل جدًا نظرًا لنعومة الرمل ولا يحتوي على أي مكونات أكثر من رمل ومياه، ولكنه يعتبر السهل الممتنع بسبب صعوبة السيطرة على مادة الرمل ولاسيما عند قيام الرياح أو الأمطار في هذا الوقت بستعوض ربنا في التمثال بسبب تأثره بكل هذه العوامل ولكن من السهل معالجته من جديد وفي النهاية يعطى ملمسًا وشكلاً جذابًا بسبب نعومة الرمل».