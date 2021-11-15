«صانع البهجة» كتاب يؤرّخ لمشوار الراحل علي الغرير

محمد بن مسعود - الدمام - أنجزت اللجنة الثقافية والفنية بنادي مدينة عيسى الثقافي والرياضي كتابا تأبينيًا للمبدع الراحل الفنان علي الغرير، الذي يصفه الفنان الكبير خالد الشيخ في مطلع الكتاب بقوله: «علي.. هو الفنان الذي أحببناه جميعًا، وعرفناه على الساحة يصنع الفرح»، حيث يعتزم النادي تدشين الكتاب في يناير المقبل تزامنا مع ذكرى مرور عامين على رحيله الفاجع.

وتصدرُ اللجنة الثقافية بنادي مدينة عيسى هذا الكتاب تحت عنوان «علي الغرير.. صانع البهجة» ضمن مشروعها الأدبي الذي يعنى بإصدار سلسلة كتب لإثراء المكتبة البحرينية.

ويأتي هذا الإصدار في الترتيب الرابع عشر، وهو من إعداد وتحرير الكاتب الصحافي أسامة الماجد، تصميم الغلاف والإشراف العام الفنان خالد الرويعي، والإخراج الفني للمتميز عاصم الكوهجي.

وحرص العديد من المبدعين والفنانين والمخرجين والمؤلفين والكتاب من داخل البحرين وخارجها، وأصدقاء ورفقاء درب الفنان الراحل علي الغرير أن تكون لهم شهادات في هذا الإصدار تعبيرًا عن مكانة هذا الفنان الرائع.

وأكد رئيس نادي مدينة عيسى الثقافي والرياضي أحمد العكبري أن «تكريم الأخ والصديق المبدع علي الغرير واجب ليس على نادي مدينة عيسى وحده بل على مجمل الساحة الفنية والمسرحية البحرينية، فهو قامة فنية شرّفت مملكة البحرين وأسهمت في تأكيد الريادة الإبداعية للساحة الفنية البحرينية إقليميًا وعربيًا».