محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : زلزال عنيف يضرب جنوب العاصمة قبل قليل وهزات ارتدادية في الدول المجاورة تثير هلع السكان وتخرج الناس للشوارع وسقوط ضحايا وإعلان حالة الاستنفار القصوى (صور)

ضرب زلزال قوي، اليوم الأحد، عدة مناطق في دولة الإمارات والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ما سبب الذعر لدى السكان.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي والتلفزيون الإيراني إن زلزالاً بلغت قوته 6.5 درجة هز إقليم هرمزجان بجنوب البلاد قرب مدينة بندر عباس، اليوم الأحد.

قد يهمك ايضاً

وذكر المركز أنه عدّل شدة الزلزال من 6.1 درجة التي أعلنها في البداية، مشيرا إلى أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، فيما حدد تقرير هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزالين بـ6.3 درجة.

وأفادت وكالة “فارس” الإيرانية بإعلان حالة الطوارئ القصوى في المناطق التي ضربها الزلزال في جنوب إيران.

وقال مسؤول محلي للتلفزيون الرسمي: “شعر الناس بالزلزال في عدة مدن بجنوب إيران في إقليم هرمزجان”.

وأضاف التلفزيون أن زلزالين ضربا المنطقة حيث تم إرسال فرق إنقاذ.

وأفادت الأنباء القادمة من إيران بمقتل مواطن في كرمان نتيجة سقوط عمود الكهرباء وقع إثر وقوع الزلزال.

وأفاد الإعلام الإيراني بوفاة شخص جراء الزلزال، وأضاف أن الوفاة وقعت إثر سقوط أسلاك كهربائية في ميناء بندر عباس مركز محافظة هرمزجان إثر الزلزال.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو إصابات أخرى.

وشعر بعض سكان الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بارتداد الزلزال، وأعلنوا ذلك عبر حساباتهم على المواقع الاجتماعية، كما لفتت صفحات إخبارية سعودية إلى أن ‏سكان المنطقة الشرقية بالمملكة شعروا بهزة أرضية خفيفة في بعض المناطق.

هذا وسجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ”المركز الوطني للأرصاد” في الإمارات، زلزالا بقوة 6.2 درجة ريختر في جنوب إيران.

وأعلن مركز الأرصاد الإماراتي أن زلزال إيران، الذي شعر به السكان في بعض مناطق الدولة، وقع دون آثار سلبية على الإمارات.

يشار إلى أن إيران تعد إحدى أكثر دول العالم عرضة للزلازل، بسبب وقوعها في منطقة صدوع زلزالية رئيسية.

وفي عام 2003، ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة مدينة بام التاريخية وسواها بالأرض، ما أسفر عن مقتل 26 ألف شخص. كذلك أدى زلزال بقوة 7 درجات ضرب غرب إيران في 2017 إلى مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة أكثر من 9000 آخرين.