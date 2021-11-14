شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة وزارة الداخلية الـ 11 لكرة القدم للقطاعات الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، افتتح مدير عام حرس الحدود المكلّف اللواء محمد بن عبدالله الشهري، منافسات بطولة وزارة الداخلية الـ 11 لكرة القدم للقطاعات الأمنية، التي ينظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي على ملعب معهد حرس الحدود السعودي بالرياض، وتستمر المنافسات حتى الأربعاء 18/ 4/ 1443هـ، بمشاركة ثمانية فرق تمثل القطاعات الأمنية.

ورفع اللواء الشهري، شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية على دعمه وحرصه على تنظيم وإقامة مثل هذه البطولة على كأس سموه الكريم، واهتمامه ومتابعته للأنشطة الرياضية في القطاعات الأمنية بالوزارة، لاكتشاف وتنمية المهارات الكروية لدى منسوبيها بما يسهم في تطوير مستويات الفرق في المشاركات والمسابقات المحلية والدولية.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي العقيد الركن مبارك بن سعد البزيع، أن تنظيم الاتحاد لهذه البطولة يأتي بما يحقق الالتقاء الأخوي بين منسوبي القطاعات الأمنية، وتطوير القدرات البدنية والصحية لرجال الأمن، والتنافس للفوز بكأس هذه البطولة ، مثمنًا الدعم والاهتمام الذي يلقاه الاتحاد وبرامجه وأنشطته من سمو وزير الداخلية .