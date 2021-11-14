شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة محمد بن سلمان.. نموذج مُلهم وحاضنة لتطوير القطاع غير الربحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتبر إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم والتي تدعم رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لتعزيز القطاع غير الربحي؛ نموذجا مُلهما، وحاضنة لتطوير القطاع غير الربحي عالميًا

وتعمل المدينة على تحقيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ومستهدفات مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" لتمكين الشباب السعودي؛ كمقر رئيسي في التعليم والتأهيل، دعم الابتكار، وريادة الأعمال، وتأهيل قيادات المستقبل

وتمثل أيضا المدينة مركزا إقليمياً وعالميا للابتكار والإبداع والتكنولوجيا؛ حيث ستكون مقرا لاحتضان الصناعات الابتكارية، والتعليمية، والإبداعية.

وتمتلك موقعا استراتيجيا، يقع بمحاذاة وادي حنيفة في أرض خاصة تقدر مساحتها 3.5 كيلو متر مربع، فيما تعمل على تعزيز التنمية المستدامة بالحفاظ على البيئة؛ كمساحات خضراء مفتوحة صديقة للمشاة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

هذا بالإضافة إلى أنها تمثل وجهة متكاملة، بتوفير بيئة حياة شاملة من مناطق سكنية وتجارية وترفيهية وثقافية.