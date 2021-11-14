شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطّلع على الفرص الاقتصادية والمخطط الشامل للمدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وفد مجلس الشورى المكون من لجان المجلس المختلفة الذي يزور منطقة المدينة المنورة حاليًا، برئاسة عضو المجلس الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء اليوم، بمعالي الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، وعددٌ من المسؤولين في الهيئة، وذلك في مقر الهيئة في المدينة.

وقدم المسؤولون في هيئة تطوير المنطقة خلال اللقاء عرضًا عن الجهود التي تقوم بها الهيئة لتطوير المنطقة، مقدمين عرضًا عن المرصد الحضري والأعمال التي يتم إنجازها فيه، مستعرضين إستراتيجية المنطقة والأهداف المأمول تحقيقها، ونموذج الحوكمة فيها.

واطّلع الوفد خلال اللقاء على المخطط الإقليمي الشامل للمدينة المنورة، والخطة الاقتصادية لها، والكود العمراني للمنطقة الذي يهدف إلى تعزيز الجوانب العمرانية والبصرية، والحفاظ على هوية المدينة العمرانية والتاريخية، واستعراض مشروع تطوير وتأهيل الأحياء في المدينة المنورة، والمشروعات والمبادرات التي يتم تنفيذها حاليًا.

وطرح أعضاء مجلس الشورى خلال اللقاء عددًا من الأسئلة والاستفسارات حول أداء الهيئة والأعمال التي تقوم بها لتطوير المدينة المنورة، حيث قدم معالي الرئيس التنفيذي للهيئة والمسؤولين فيها إجابات حول ما ورد من أسئلة واستفسارات حيال الجهود التي تقوم بها الهيئة في هذا الصدد.

من جانب آخر عقد وفد المجلس الذي يزور المنطقة برئاسة عضو المجلس الدكتور الجرباء اجتماعًا بأعضاء مجلس المنطقة في مقر الغرفة التجارية في المدينة المنورة حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الغرفة منير بن سعد، وأمين مجلس المنطقة المهندس محمد عباس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المشاريع التي تشهدها المنطقة، وطرح أعضاء مجلس المنطقة الاحتياجات التنموية وما يتطلبه المستقبل في شتى المجالات.

وقدم أعضاء مجلس الشورى خلال الاجتماع أسئلة واستفسارات لأعضاء مجلس المنطقة حول ما يقدم للمواطن والزائر من خدمات، إضافة إلى ما يتعلق بالبنية التحتية وغيرها من الموضوعات التي يختص بها مجلس المنطقة.

ويضم وفد المجلس عددًا من أعضاء المجلس أعضاء لجان المجلس المتخصصة وهم المهندس إبراهيم آل دغرير، والدكتور ياسر حافظ، وأسامة الخياري، واللواء الركن محمد العجاجي، والدكتور هاني خاشقجي، والدكتور مصلح الحارثي، والدكتور فيصل طميحي، والدكتور فهد الطياش، ويزيد التويجري، والدكتورة نجوى الغامدي، والدكتور هتان تمراز، ومحمد الحميضي، والدكتور عطية العطوي، والمهندس محمد العلي.