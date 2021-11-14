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شاهد بالصور.. «القوات المشتركة» تفتتح حملة اليوم العالمي للسكري

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الدمام - شريف احمد - افتتح قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمقر قيادة القوات، اليوم، حملة اليوم العالمي للسكري والأسبوع الخليجي للسكري.

ويأتي ذلك بمشاركة (وزارة الصحة - الشؤون الصحية لمنطقة الرياض) و(قيادة القوات المشتركة - مركز الإسناد الطبي المشترك) و(الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع - مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية)، وتستمر ثلاثة أيام.

واشتملت الحملة التي تأتي بمناسبة اليوم العالمي للسكري، على ثلاث أفرع رئيسية (التثقيف الصحي) و(الحمية والتغذية) و(التمريض).

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام