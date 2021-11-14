شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. «القوات المشتركة» تفتتح حملة اليوم العالمي للسكري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمقر قيادة القوات، اليوم، حملة اليوم العالمي للسكري والأسبوع الخليجي للسكري.

ويأتي ذلك بمشاركة (وزارة الصحة - الشؤون الصحية لمنطقة الرياض) و(قيادة القوات المشتركة - مركز الإسناد الطبي المشترك) و(الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع - مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية)، وتستمر ثلاثة أيام.

واشتملت الحملة التي تأتي بمناسبة اليوم العالمي للسكري، على ثلاث أفرع رئيسية (التثقيف الصحي) و(الحمية والتغذية) و(التمريض).