شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة القوات المشتركة تناقش حماية الأطفال في مناطق النزاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برعاية قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، نظمت قيادة القوات المشتركة بالتعاون مع اللجنة الوطنية الدولية للصليب الأحمر وهيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم، ورشة عمل بعنوان (حماية الأطفال في مناطق النزاع ولمحة عن القانون الدولي الإنساني) بنادي الضباط للقوات المسلحة.

وتضمنت الورشة على عدد من المحاور عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر, وتسليم واحتجاز الأطفال ونقاط ضعف الأطفال, وجهود قوات التحالف في حماية الأطفال.

يذكر أن ورشة العمل، تقام لمدة خمسة أيام في الرياض وجدة وخميس مشيط.