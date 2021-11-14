شكرا لقرائتكم خبر عن «ملكية مكة» تناقش المشاريع المرورية المتعثرة بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استضافت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم الاجتماع الأول للجنة السلامة المرورية الفرعية بالعاصمة المقدسة بمقر الهيئة الملكية في مشعر منى، تم خلاله مناقشة الوضع الراهن للمشاريع المرورية المتعثرة بالعاصمة المقدسة، بالإضافة إلى مشاريع وأعمال النقل والمرور التي تعذر تنفيذها سابقاً.

وتعد لجنة السلامة المرورية الفرعية بالعاصمة المقدسة، إحدى لجان السلامة المرورية بمنطقة مكة المكرمة ومحافظاتها والتي وجه بتشكليها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وتتكون من ثلاث لجان تتمثل في اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة، واللجنة التنفيذية للسلامة المرورية بالمنطقة، لجنة السلامة المرورية الفرعية بالعاصمة المقدسة والمحافظات ، وتعمل هذه اللجان على رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق بمنطقة مكة المكرمة، وخفض نسبة الخسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الحوادث المرورية، ونشر الوعي لدى السائقين بأصول ومتطلبات القيادة الآمنة.

وتقوم لجنة السلامة المرورية الفرعية بالعاصمة المقدسة التي يرأسها سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس، وتضم في عضويتها ممثلي 16 جهة من الجهات ذات العلاقة، بمهام إعداد التقارير والمسائل المطلوب عرضها على اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية ووضع التوصيات والمقترحات المناسبة حيالها.

كما تقوم بمباشرة البت في المواضيع العاجلة المتعلقة بالسلامة المرورية بمدينة مكة المكرمة، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنتين العليا والتنفيذية، والرفع للجنة التنفيذية بالمقترحات والتوصيات والبرامج المطلوبة لرفع مستوى السلامة المرورية، إضافةً إلى جمع ومتابعة بيانات وإحصائيات الحوادث المرورية بالعاصمة المقدسة.