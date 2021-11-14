شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 2 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادرت أمانة العاصمة المقدسة "طنين" من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفّذتها على المحال التجارية المخالفة في حوش بكر بمكة المكرمة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة.

وواصلت الأمانة جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية بحي العتيبية، للتأكّد من استيفائها للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، حيث تم رصد العديد من المخالفات، وإغلاق المنشآت المخالفة، ومصادرة المواد الغذائية الفاسدة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكّدت الأمانة على رفع المستوى الصحي والحضاري والحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلكين، حاثةّ الجميع على الإبلاغ عن أية حالات مخالفة على الرقم (940) وعبر تطبيق بلدي.