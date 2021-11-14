شاهد.. حادث دهس مروع لـ 4 فتيات في خميس مشيط

محمد بن مسعود - الدمام - أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة دهس إحدى السيارات في خميس مشيط، لـ4 فتيات. وأثار الفيديو المتداول حالة من الغضب حيث أعرب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم بسبب الحادثة العنيفة، متمنيين أن تكون الفتيات الضحايا في حالة جيدة، فيما أشار ‏بعضهم إلى أن بعض الفتيات تعرضن لكسور وكدمات قوية. ودعا نشطاء التواصل الاجتماعي، بضرورة معاقبة قائد السيارة، وتركيب جسور مشاة لعبور الطرق حماية لأرواح البشر.‏ Advertisements

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