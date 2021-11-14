محمد بن مسعود - الدمام - مراسل الجزيرة : أمر واحد لخبط قرار التحالف بتسليم الشمال والجنوب لهذه الجهات وإعلان الخروج من اليمن

كشف مراسل الجزيرة في اليمن عن قرار جديد للتحالف السعودي الإماراتي بشأن مستقبل اليمن . وقال مراسل الجزيرة سمير النمري في منشور له على الفيسبوك ان التحالف السعودي الإماراتي قرر تسليم شمال اليمن للحوثيين والجنوب للانتقالي . قد يهمك ايضاً واضاف النمري ان هذا القرار الذي اتخذه التحالف جاء في مسعى منه لإنهاء الحرب وإعلان خروجه منها بشكل رسمي. واوضح النمري ان صمود محافظة مأرب لخبط حسابات التحالف حتى الآن مشيرا الى ان ما حدث في الساحل الغربي كان جزء من المخطط .

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