مع انفجار عنيف… حريق هائل في مجمع مرائب بتل أبيب… فيديو

محمد بن مسعود - الدمام - قالت القناة “12” الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إن حريقا هائلا اندلع داخل مجمع مرائب في منطقة جنوب مدينة تل أبيب وسط البلاد.

ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات، لكن انفجارا كبيرا أحدث حالة من الذعر بين المارة وأتى على معظم السيارات في المرأب، بحسب القناة.

من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن الحريق وقع في مجمع مرآب في شارع هتسفيرا في تل أبيب، لافتة إلى أن المجمع احتوى على مواد ومركبات قابلة للاشتعال، والتي بمجرد احتراقها تسببت في انفجار شديد.

ونقلت الصحيفة عن دورون، الذي يعيش في المنطقة، إنه شعر بالذعر لدى وقوع الانفجار واعتقد للحظة أنه هجوم إرهابي.

وأضاف: ” بعد ذلك أدركت أنه مرآب لتصليح السيارات، هناك رائحة دخان قوية في الهواء، لقد ابتعدت بالفعل عن المكان ولا يزال بإمكاني رؤية الدخان”.

بينما قال إلعاد وهو من سكان المنطقة أيضا “كان منزلي كله يرتجف كان هناك وميض أحمر مجنون”.

من جانبها، قالت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن عددا من أطقمها تعمل في المكان في محاولة للسيطرة على النيران التي لم يعرف سببها الرئيسي بعد.

للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك