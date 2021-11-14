الرياض - محمد عبدالله - عكس قرار رئاسة الحرمين الشريفين بإنشاء لجنة دعم اتخاذ القرار في إطار صناعة التطوير والإبداع والارتقاء بالخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين ورفع مستوى قياس مؤشرات الأداء للرئاسة وفقًا لرؤية ٢٠٣٠ ودعم اتخاذ أصوب القرارات وفقًا للمعايير العالمية؛ بعد إعادة هيكلة الرئاسة مطلع العام الجديد؛ والتي تعتبر أكبر وأشمل هيكلة في تاريخ رئاسة الحرمين الشريفين تحت شعار “الهيكلة الجديدة رؤية حضارية وآفاق مستقبلية للشباب تتويج وللمرأة تمكين وللتقنية إبداع وللذكاء الاصطناعي تميز وإمتاع”.

لجنة لحوكمة العمل والمنفعة:

وعكس قرار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بإنشاء لجنة دعم اتخاذ القرار وتشكيل لجنة دعم اتخاذ القرار في الرئاسة والوكالة والتي ترتبط مباشرة به، الجدية والرغبة في إعطاء دفعة ونقلة نوعية حضارية لمنظومة الرئاسة تتسق مع التحول التقني الكبير الذي تشهده الرئاسة لإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم وتعظيم استخدامات التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي واكتمال المنظومة التطويرية للقيام بالخدمات التكميلية عن طريق كفاءات قيادية نسائية متخصصة بدت واضحة جليلة في تمكين المرأة لخدمة قاصدات الحرمين الشريفين.

قرارات رئاسة الحرمين تعزز الفاعلية وتعظم الابتكار لخدمة قاصديهما - المواطن

تعزيز ثقافة الحوكمة وقياس الأثر:

وليس هناك شك في أن الرئاسة عززت ثقافة الابتكار والإبداع في داخل منظومة عملها وسط سعي جاد لخلق مؤشرات فعالة لدعم اتخاذ القرار وتوفير المعلومات المطلوبة عن المعايير والإجراءات الخاصة بالبرامج ورصد أوضاعها ومتابعتها وتوفير المعلومات الخاصة بحساب مؤشرات الأداء.

ومن المفترض أن تقوم إدارة دعم اتخاذ القرار بجمع وتدقيق وتحليل البيانات وعرضها على متخذي القرار لتساعدهم على اتخاذ القرارات الصحيحة وقياس وتحليل أداء المنظومة مما يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمنظومة الرئاسة، إلى جانب تقديم حلول تقنية بديلة لتسهيل عملية اتخاذ القرار وفق حوكمة عالية؛ وهذا ما أكده الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عندما قال: إن من شأن إنشاء لجنة دعم اتخاذ القرار حوكمة العمل في الرئاسة العامة بما يعود بالمنفعة على المنظومة الخدمية المقدمة في الحرمين الشريفين وقاصديهما بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في الارتقاء بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين والتسهيل والتيسير على قاصديهما والعمل على رفع وتسريع مستوى قياس مؤشرات الأداء وفقًا للرؤية المباركة 2030 في اتخاذ أصوب القرارات للارتقاء باعمال منظومة رئاسة الحرمين.

قرارات رئاسة الحرمين تعزز الفاعلية وتعظم الابتكار لخدمة قاصديهما - المواطن

قيادات ذات تجارب ودماء شابة:

وكان الشيخ السديس قد أصدر قرارًا بتشكيل أعضاء لجنة دعم اتخاذ القرار وهم من قيادات الرئاسة ذات التجارب التراكمية ومنهم الدكتور عبدالوهاب الرسيني رئيسًا والدكتور نبيل اللحيدان نائبًا وعبدالعزيز الأيوبي عضوًا وبدر آل الشيخ عضوًا، والشيخ سلمان المقوشي عضوًا والدكتورة فاطمة الرشود عضوًا والمهندس سلطان القرشي عضوًا ونايف المطرفي عضوًا وطلال الثقفي عضوًا والمهندس ماهر الزهراني عضوًا وخالد القرعاوي عضوًا وعمر الحميدي أمينًا.

ومن المتوقع أن تعقد هذه اللجنة أول اجتماعاتها قريبًا لوضع خارطة طريق مستقبلية للمساندة في إيجاد حلول ودعم اتخاذ القرار والسياسات العامة، وتحسين فاعلية عمل المنظومة ورفع وكفاءة العمل في مختلف المجالات، من خلال آليات ووسائل علمية وعملية تدعم صنع القرار.