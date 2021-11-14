آلية وخطوات تقديم المقيم على طلب إعفاء من الإبعاد

الرياض - محمد عبدالله - بينّت المنصة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية، كيفية قيام المقيم في المملكة الذي صدر بشأنه عقوبة تستوجب الإبعاد والترحيل، بتقديم طلب إلغاء الإبعاد والترحيل.

وحددت المنصة الوطنية، عب موقعها الإلكتروني، متطلبات وشروط حذف السابقة أو التقدم بطلب إلغاء القرار بعد الرفع للجهة عن طريق الالتزام بعدد من المتطلبات كالآتي:

- علي المقيم التسجيل للطلب إلغاء ترحيل إلكترونياً ﻓﻲ موقع الإمارة علي الإنترنت.

- تقديم المبعد إقرار وتعهد بخصوص ما صدر منه ونتج عنه الإبعاد بالالتزام بالقوانين وتطبيق اللوائح.

- ويقوم صاحب الطلب بمراجعة الإمارة بخصوص وضع الطلب أو توكيل من ينوب عنه في ذلك.

وبتنفيذ هذه المطالب يمكن إلغاء الإبعاد من المملكة وإلغاء الترحيل، ورفع و الغاء بصمة الأبعاد في حق المقيم، وذلك وفقًا لنص المادة الخاصة في قانون العقوبات المحددة لبنود العفو في الترحيل والإبعاد ، وشؤون الإقامة في البلاد.

خطوات تقديم طلب رفع الإبعاد

وأوضحت المنصة الوطنسة الموحدة، أنه يمكن للمقيم الصادر في حقه قرار إبعاد اتباع بعض الخطوات لتقديم طلب إلغاء قرار الإبعاد الإداري كالتالي :

- الدخول علي موقع الإمارة الإلكتروني، من خدمات الإمارة عبر منصة أبشر.

- اختيار تبويب خدمات السجناء.

- تحديد خدمة طلب إعفاء من الإبعاد.

- بعد ذلك يقوم بإكمال بعض البيانات المطلوبة للخدمة كالآتي :

1- اسم صاحب الطلب المقدم.

2- رقم الجوال لصاحب الطلب المسجل في أبشر.

3- رقم هوية مقدم طلب الإعفاء من الإبعاد.

4- جنسية صاحب الطلب.

5- الاسم الكامل للمبعد.

6- رقم هوية المبعد أو إقامته.

7- جنسية من صدر بحقه الإبعاد.

8- بيان أسباب الطلب مفصلة.

9- توضيح الدفوع للطلب.

- بعدها يقوم بالضغط علي موافقة الشروط والأحكام.

- وأخيراً يقوم باختيار إرسال الطلب.

ويتم تقديم خدمة إلغاء الإبعاد بدون رسوم إدارية وتستهدف خدمة المقيمين بالمملكة، ويتم تقديم الخدمة عبر البوابة الإلكترونية من منصة أبشر ، ولا يستغرق تقديم هذه الخدمة وقت ، وللمزيد من المعلومات حول الخدمة يمكن الاتصال علي الرقم الموحد: 00966125722727 أو ومن خلال ديوان الإمارة في ساعات العمل من السابعة والنصف صباحاً وحتي الثانية والنصف ظهراً أو التواصل بالبريد الإلكتروني التالي:

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