«البقاعي» يكشف عن رد فعله بعد حصوله على الجنسية السعودية: شعرت بالأمان وزوجتي بكت

الرياض - محمد عبدالله - كشف الباحث والمترجم، محمد البقاعي، عن رد فعله بعد حصوله على الجنسية السعودية، مشيرًا إلى أنه شعر بالأمان فور سماعه للخبر.
وقال البقاعي في تصريحات لقناة «روتانا»: «علقت على سماعي الخبر فور صدوره من سيدي خادم الحرمين، قائلاً إنها ليست الجنسية السعودية بل أمانة الجنسية السعودية».
وأضاف: «بمجرد سماعي الخبر شعرت بالأمان، وزوجتي بكت فرحًا وسجدنا جميعًا لله، ودعونا الله بالوفاء والولاء لهذه الأمانة الغالية».
يذكر أن د. محمد البقاعي اشتهر بترجمته وبحثه للعديد من المؤلفات التاريخية، وحاصل على جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة عام 2018.
ولد البقاعي في مدينة حمص السورية عام 1956م وتخرج في جامعة دمشق في القسم اللغوي، لينتقل بعدها لفرنسا للحصول على درجة الدكتوراه في علوم اللغة من جامعة ليون الثانية بتقدير شرف عام 1992.
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