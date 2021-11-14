«البقاعي» يكشف عن رد فعله بعد حصوله على الجنسية السعودية: شعرت بالأمان وزوجتي بكت

الرياض - محمد عبدالله - كشف الباحث والمترجم، محمد البقاعي، عن رد فعله بعد حصوله على الجنسية السعودية، مشيرًا إلى أنه شعر بالأمان فور سماعه ‏للخبر.‏

وقال البقاعي في تصريحات لقناة «روتانا»: «علقت على سماعي الخبر فور صدوره من سيدي خادم الحرمين، قائلاً إنها ليست ‏الجنسية السعودية بل أمانة الجنسية السعودية».‏

وأضاف: «بمجرد سماعي الخبر شعرت بالأمان، وزوجتي بكت فرحًا وسجدنا جميعًا لله، ودعونا الله بالوفاء والولاء لهذه الأمانة ‏الغالية».‏

يذكر أن د. محمد البقاعي اشتهر بترجمته وبحثه للعديد من المؤلفات التاريخية، وحاصل على جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية ‏للترجمة عام 2018‏‎.‎

ولد البقاعي في مدينة حمص السورية عام 1956م وتخرج في جامعة دمشق في القسم اللغوي، لينتقل بعدها لفرنسا للحصول على ‏درجة الدكتوراه في علوم اللغة من جامعة ليون الثانية بتقدير شرف عام 1992‏‎.‎

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