الرياض - محمد عبدالله - أشاد الأمير نواف بن فيصل بـ«الدعوة الكريمة» بموسم الرياض الذي هيأته القيادة للوطن وللمواطنين والمقيمين ولكافة الأصدقاء من دول العالم، للإتيان بكل ما هو مبهج ترويحًا وترفيهًا واستثمارًا.

وتوجه الأمير نواف بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ما هيأه للمواطنين من سبل للارتقاء والنماء، قائلًا: نحمد الله على نعمة وطننا الآمن ونعمة من حبانا به كوالد وملك وقائد.

كما توجه بالشكر لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي وضع استراتيجيات وعمل الخطط ووقف على تنفيذها «بهمة الشباب»، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية، حتى أصبحت المملكة محط أنظار العالم أجمع.

وأشاد الأمير نواف بن فيصل، بالدعوة الموجهة من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في موسم الرياض، من خلال تخصيص ليلة من ليالي الموسم باسم ليلة أسير الشوق.

كما أشاد بجهود هيئة الترفيه وجميع من فيها لتنفيذ وتحقيق تطلعات القيادة بإسعاد المواطنين بما يشتمل عليه موسم الرياض من فعاليات متنوعة، بينها ليلة أسير الشوق، التي سيشارك فيها الفنانون محمد عبده وعبادي الجوهر وراشد الماجد وأصاله نصري وعبدالمجيد عبدالله، الذين أشكرهم لمشاركتهم في هذه الليلة لإسعاد الجميع.

وثمن الأمير نواف بن فيصل جهود الشركة العالمية وروتانا لما يبذلوه كشركات وطنية من جهود لإبراز برامج موسم الرياض، كأحد منجزات المملكة.الأمير نواف بن فيصل يشيد بموسم الرياض: أحد منجزات المملكة