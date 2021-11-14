شرطة الرياض تعلن القبض على مخالفين لنظام الإقامة ارتكبا حوادث سطو

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، ارتكبا حوادث سطو على المنازل والمستودعات والاستيلاء على ما تحويه من أجهزة إلكترونية وممتلكات.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، ارتكبا حوادث سطو على المنازل والمستودعات والاستيلاء على ما تحويه من أجهزة إلكترونية وممتلكات.

وأكد متحدث شرطة الرياض، إيقاف المتهمين، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.