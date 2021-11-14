‏«توكلنا» يتيح استعراض بيانات جواز السفر الخاص أو بالأفراد المضافين.. و3 خطوات للاستفادة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن تطبيق «توكلنا»، الأحد، إتاحة استعراض بيانات جواز السفر الخاص بالمستفيد أو بأفراد الأسرة المضافين لديه.
وقال الحساب الرسمي لتوكلنا عبر موقع «تويتر»: «الآن عبر توكلنا، بإمكانك استعراض بيانات جواز السفر الخاص بك أو بأفراد الأسرة المضافين لديك»؛ حيث جاءت خطوات الاستفادة من الخدمة كالآتي:
- لوحة البيانات.
- جوازات السفر (اختيار الجواز المراد إظهار تفاصيل بياناته).
- يمكنك استعراض جواز السفر.
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