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‏«توكلنا» يتيح استعراض بيانات جواز السفر الخاص أو بالأفراد المضافين.. و3 خطوات للاستفادة

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن تطبيق «توكلنا»، الأحد، إتاحة استعراض بيانات جواز السفر الخاص بالمستفيد أو بأفراد الأسرة المضافين لديه.‏

وقال الحساب الرسمي لتوكلنا عبر موقع «تويتر»: «الآن عبر توكلنا، بإمكانك استعراض بيانات جواز السفر الخاص بك أو بأفراد ‏الأسرة المضافين لديك»؛ حيث جاءت خطوات الاستفادة من الخدمة كالآتي:

‏-‏    لوحة البيانات.‏

‏-‏    جوازات السفر (اختيار الجواز المراد إظهار تفاصيل بياناته).‏

‏-‏    يمكنك استعراض جواز السفر.‏

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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