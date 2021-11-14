وزير الخارجية: الرياض لا تنوي التعامل مع الحكومة اللبنانية حاليًا

الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن الرياض لا تنوي التعامل مع الحكومة اللبنانية في الوقت الحاضر، داعيًا الطبقة السياسية إلى إنهاء هيمنة ميليشيات حزب الله المتحالفة مع إيران.

وقال الوزير في تصريحات نقلتها «فرانس 24»، «إنه لا نرى أي فائدة من التواصل مع الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة الزمنية».

وأضاف نعتقد أن الطبقة السياسية في حاجة للنهوض واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير لبنان من هيمنة حزب الله وبالتبعية إيران من خلاله.

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