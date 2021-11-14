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بالفيديو.. إخصائية أطفال تتبرع بجزء من كبدها لطفل لا تعرفه

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الرياض - محمد عبدالله - أنقذت إخصائية تمريض أطفال فتحية عسيري، طفلًا يعاني من التليف وقامت بالتبرع بجزء من كبدها له.

وأضافت في برنامج الراصد على شاشة «الإخبارية»،: إنها وضعت اسمها في قائمة التبرع منذ أكثر من عامين وأخذوا تحاليل ومعلومات مبدئية منها، مشيرة إلى أنه «عند التواصل قالوا لها إن التبرع من خارج العائلة متوقف بسبب جائحة وبعد فترة وتغير الأوضاع في المستشفى بدأت الإجراءات مرة ثانية».

وحول سؤالها بصلة القرابة بالطفل، قالت: «إنها لا تعلم الطفل الذي قامت بالتبرع له مؤكدة أنها كانت مقررة  التبرع لأي طفل».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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