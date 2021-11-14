«النيابة» توضح المقصود بالقياس والمعايرة وأهداف الحماية الجزائية لهما

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت النيابة العامة أن الحماية الجزائية المتعلقة بالقياس والمعايرة تستهدف التمشي مع النظام العالمي للقياس والمعايرة، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم وتغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية والعلمية.

وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم الأحد، أن القياس هو مجموعة العمليات بغرض إيجاد قيمة كمية ما.

وأضافت النيابة العامة أن المعايرة هي مجموعة العمليات التي تبين -تحت شروط معينة- العلاقة بين القيم المبينة بواسطة جهاز قياس أو نظام قياس والقيم المعلومة المناظرة للكمية المقيسة.

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