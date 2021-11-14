مقطع يوثق استهداف «التحالف» آليات وعناصر الحوثي في 3 مناطق يمنية

الرياض - محمد عبدالله - نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن لقطات فيديو أثناء عمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر المليشيا الحوثية بصرواح والبيضاء والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وكانت مصادر كشفت في تصريحات لقناة «العربية»، عن شن تحالف دعم الشرعية، الأحد، عملية أثناء تجمع لعناصر مليشيا الحوثي لتنفيذ هجوم على البلق الشرقي.

وأكدت المصادر، أن التحالف دمر 6 آليات عسكرية لمليشيا الحوثي وأكثر من 70 قتيلا.

من جهة أخرى، أعلن تحالف دعم الشرعية، الأحد، اكتشاف وتدمير لغم بحري بجنوب البحر الأحمر زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد التحالف، في بيان صادر عنه، أن الألغام البحرية الإيرانية الحوثية تهديد خطير للملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأشار إلى أنه تم إزالة وتدمير ما مجموعه 207 ألغام بحرية نشرتها ميليشيا الحوثي الإرهابية عشوائياً.

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