بالفيديو.. هل يبطل الانحناء لالتقاط ما سقط في الأرض الصلاة؟.. الشيخ سليمان الماجد يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكد قاضي الاستئناف السابق الشيخ سليمان الماجد، أن الانحناء أثناء الصلاة لالتقاط ما سقط في الأرض، يؤثر على الصلاة إلا في حالة إذا كان الشيء الذي سقط قابلا للتلف.
وقال الشيخ سليمان الماجد في تصريحات لشبكة «المجد»: «نعم الانحناء لالتقاط شيئًا ما سقط على الأرض يؤثر على الصلاة، إلا إذا كان الملتقط هذا يخشى عليه من التلف أو الضياع، أو عندما يكون يزعج المصلين».
وأضاف: «ولكن إذا كان لا يخشى عليه السرقة أو التلف، ثم يركع الشخص هذا غير مناسب، فهناك طائفة كبيرة تقول إن الصلاة باطلة».
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