بالفيديو.. هل يبطل الانحناء لالتقاط ما سقط في الأرض الصلاة؟.. الشيخ سليمان الماجد يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكد قاضي الاستئناف السابق الشيخ سليمان الماجد، أن الانحناء أثناء الصلاة لالتقاط ما سقط في الأرض، يؤثر على الصلاة إلا في ‏حالة إذا كان الشيء الذي سقط قابلا للتلف.‏

وقال الشيخ سليمان الماجد في تصريحات لشبكة «المجد»: «نعم الانحناء لالتقاط شيئًا ما سقط على الأرض يؤثر على الصلاة، إلا ‏إذا كان الملتقط هذا يخشى عليه من التلف أو الضياع، أو عندما يكون يزعج المصلين».‏

وأضاف: «ولكن إذا كان لا يخشى عليه السرقة أو التلف، ثم يركع الشخص هذا غير مناسب، فهناك طائفة كبيرة تقول إن الصلاة ‏باطلة».‏

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