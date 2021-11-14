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متحدث «الحياة الفطرية» يوضح عقوبات الصيد الجائر: تصل للسجن 10 سنوات والغرامة 30 مليون ريال

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الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بندر الفالح، إنه لا يمكن القيام بأي عمليات صيد جائرة، مشيرًا إلى أن العقوبات تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة تقدّر بـ 30 مليون ريال.

وأوضح متحدث الحياة الفطرية، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، الأحد، أن الصيد أصبح مقننًا ومنظمًا، مؤكدًا أن العقوبات أصبحت مغلظة.

وأشار إلى أن مركز الحياة الفطرية، يتابع مسار الكائنات الفطرية أو الطيور المهاجرة، مؤكدًا أن صيد الكائنات المهددة بالانقراض في المملكة من العقوبات التي تعالجها المحكمة وليس الغرامات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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