بعد حصوله على الجنسية السعودية..  من هو خطاط كسوة الكعبة مختار عالم؟

الرياض - محمد عبدالله - منحت المملكة العربية السعودية الجنسية لعدد من المفكرين والعلماء والمبدعين منهم خطاط كسوة المشرفة الأستاذ مختار عالم.

والأستاذ مختار عالم، خطاط كسوة الكعبة المشرفة وشيخ خطاطي مكة، ويعمل الآن خطاطًا بمصنع كسوة الكعبة المشرفة، حصل على درجة البكالوريوس في التربية الفنية عام 1413 هجرية من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، حصل على ماجستير التربية الفنية في الخط العربي عام 1422هجرية من جامعة أم القرى.

وقال عالم لبرنامج "يا هلا"، على روتانا خليجية: "أسأل الله أن نقدم كل غال ونفيس لهذا الوطن المعطاء المبارك".

درس مختار عالم فن الخط العربي بجامعة أم القرى في قسم التربة الفنية لمدة خمسة سنوات من عام 1416 هجرية.

وله كتابات في بعض مساجد مكة المكرمة، ونال العديد من الدروع والميداليات في مناسبات مختلفة.

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