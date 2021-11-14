بالخطوات.. طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

الرياض - محمد عبدالله - كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أمس السبت، عن بدء اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات (التربوي العام)، والتي تستمر لمدة 3 أيام حتى يوم 15/11/2012 وذلك في مراكز الاختبارات التي حددتها الهيئة في مناطق ومحافظات المملكة.

ووفقًا لما ذكرت الهيئة، فمن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية (التخصص) في تاريخ 29-11-2021، وسيُعقد الاختبار من تاريخ من 19 إلى 26 فبراير 2022.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

وبينّت هيئة تقويم التعليم والتدريب آلية وطريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في السعودية، وذالك خلال تطبيق الخطوات التالية:

- الدخول على رابط موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخصة المهنية من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)

- داخل صفحة الموقع سنجد رابط الاختيارات نضغط عليه.

- نختار أول خيار وهو اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

- هنا يبدأ الشخص المستفيد بالشروع في عملية تسجيل الدخول بحسابه داخل موقع قياس.

- كتابة اسم المستخدم والرقم السري في الحقول المعدة لذالك.

- الضغط على أيقونة تسجيل دخول.

- سنجد قائمة الاختبارات المهنية سوف تظهر أمامك بها كافة الشروط.

- بعد الاطلاع عليها سنضع علامة صح داخل مربع الموافقة على الشروط والأحكام.

- سيتم تحويلك إلى صفحة بها الاختبارات المتاحة.

- هنا يختار المعلم أو المعلمة الموعد المناسب لحضور الاختبار في التاريخ الذي سوف تحدده من القائمة المنسدلة.

- يحدد المعلم أو المعلمة المكان المناسب لأداء الاختبارات.

- الضغط على أيقونة التالي.

- هنا يأتي خطوات تسديد رسوم اختبار الرخصة المهنية بواسطة وسائل الدفع المناسبة لك.

- اضغط على زر إرسال.

تحديث ضوابط الرخص المهنية

وأوضحت هيئة تقويم والتعليم والتدريب أهم خطوات الحصول على الرخصة المهنية، التي تنقسم إلى جزأين أولهما الاختبار التربوي، ويشارك فيه كافة المعلمين والمعلمات، والجزء الثاني يتضمن اختبارات تخصصية يتناول مفاهيم التخصص المهني وبنيته ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حالياً في الهيئة للمعلمين 38 تخصّصاً.

وكانت هيئة تقويم والتعليم والتدريب، قد حدثت قواعد وضوابط إصدار الرخصة المهنية، وذلك حتى يتثنى للمعلمين التعرف عليها قبل اختبارات الرخصة المهنية، حيث أتاحت نوعين هما:

أولاً: تحديث وتعميم مهلة استمرار العلاوة، على أن يتم استمرارها حتى 2024.

ثانياً: تحديث مهلة صلاحية إصدار الرخصة الخاصة بالمعلمين والمرتبطة بالاختبارات المهنية، على أن تكون لمدة 5 سنوات من تاريخ الإعلان عن النتيجة.

وكشف هيئة التقويم عن هدفها من تحديث ضوابط إصدارها للرخصة، التي تضمنت استمرارية العلاوة وعلاقتها بترقية الرتب التعليمية، وعلاقة اختبارات الكفاءة بالرخصة المهنية 2021، وكانت الأهداف من التحديث هو التالي:

- من كان ينوي على التقاعد في 2042، لن يتم الدخول اختبار الرخصة المهنية.

- جميع الذين يصلون إلى نهاية السلم في 2042، ليس له حق من الحصول على رخصة مهنية، ولكن يحق له دخول الاختبار لترقيته لرتبة أعلى.

- من كان ليس لديه اختبارات أو اختبر أو لم يختبر، يكون لديه 3 فرص من الاختبارات من عام 2022 وحتى عام 2024، ويكون المقترح له الاختبار هذا العام، والاختبار الثاني عام 2023 ثم يتم إصداره للرخصة خلال 12 شهر فور الإعلان عن النتيجة.

- جميع المجتازين الذين تم إصدار الرخصة لهم، سواء كانت رخصة كفاءات، أو مهنية، يتم منحه سنة إضافية في صلاحيته، وبذلك تنتهي رخصته حتى عام 2027، ومن المقترح لهم إما الاكتفاء بهذا الإصدار، أو التقدم للاختبار للحصول على ترقية.

اقرأ أيضًا :

بالفيديو.. 3 ضوابط للرخص المهنية للمعلمين والمعلمات

هل يمكن دخول الاختبارات الورقية بالبطاقة الرقمية؟.. «تقويم التعليم» تجيب