تأهب بالأمانات لمواجهة الحالة المطرية

أعلنت العديد من أمانات المناطق والمدن حالة التأهب لمواجهة الحالة المطرية التي توقعتها الأرصاد خلال الأيام المقبلة، وشملت مشاريع التصريف داخل الأحياء والطرق، فضلًا عن تنظيف غرف التفتيش ومصائد الأمطار من الترسبات، وتنفيذ أعمال التأهيل الوقائي، فضلًا عن تجهيز المعدات والآليات الخاصة للموسم ومعالجة مواقع تجمعات مياه الأمطار وحصر مواقع تجمعات السيول والأمطار في المدن والبلدات، وتجهيز مشروعات درء أخطار السيول.

تجمعات المياه

وباشرت أمانة محافظة جدة، الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية وسحب تجمعات المياه عبر فرق العمل الموزعة على نطاق البلديات الفرعية ومراكز الإسناد وذلك في إطار استعداداتها لموسم الأمطار الحالي.

وبينت الأمانة أن خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 1850 فردًا و 530 معدة وآلية، فيما أسفرت الجهود عن سحب قرابة 300 ألف م3 من المياه، لافتة النظر إلى أنه لم تسجل أي حالات تعطل للحركة المرورية في المدينة التي تعرضت للأمطار خلال اليومين الماضيين.

وجرى تكثيف أعمال الرصد والرش لمواقع تجمعات المياه عبر فرق المكافحة الحشرية للوقاية من حمى الضنك، كما رفعت الأمانة مستوى جاهزيتها لخطة الأمطار بالاستعداد المبكر للموسم من خلال صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد.

تأهيل وقائي

وفي الأحساء، أكدت الأمانة استكمال المشاريع الخاصة بتشغيل شبكات محطات تصريف مياه الأمطار للموسم الحالي. وأتمت خطواتها المتبعة لموسم الأمطار، ويشمل ذلك تجهيز شبكة تصريف الأمطار للخطوط الرئيسة والفرعية وغرف التفتيش ومصائد الأمطار من الترسبات وإبقائها بحالة جيدة لاستقبال مياه الأمطار دون عوائق، وتنفيذ أعمال التأهيل الوقائي اللازم لمحطات تصريف مياه الأمطار البالغ عددها 23 محطة لتصريف السيول والأمطار بعدد مضخات تبلغ 64 مضخة لتصريف كمية أمطار تُقدر بحوالي 136 ألف متر مكعب في الساعة، وتنظيف أحواض التجمع للمحطات لتفادي أي ترسب للرمال والأتربة مما يعيق عمل المضخات، واستبدال بعض أغطية غرف التفتيش بأغطية أخرى مجهزة لمرور مياه الأمطار من خلالها.

مؤشرات الأداء

وفي الحدود الشمالية رأس أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، اجتماعًا لمجلس المنطقة ناقش خلاله جدول الأعمال المتضمن قياس مؤشرات أداء الإدارة العامة لخدمات المياه خلال النصف الأول من العام الحالي، وسير العملية التعليمية وفق الاشتراطات الاحترازية، ونتائج عمل أمانة المنطقة بمعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله، والاستعداد لموسم الأمطار بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة. واستعرض الخطة التنفيذية لأعمال الدفاع المدني بالمنطقة في حالات الأمطار والسيول.

كفاءة التشغيل

ونفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية الشهر المنصرم، عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى الصيانة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل، وعملت على تنظيف مجاري الأودية ومنشآت تصريف المياه بـ 6.179 موقعًا، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار في 359 موقعًا، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بحوالي 935.429 مترًا مكعبًا.