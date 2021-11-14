طوارئ في جدة والعاصمة المقدسة وتحذيرات من الأرصاد

شهدت مدينة جدة والعاصمة المقدسة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تركزت على عدة أحياء، وتجمعت مياه الأمطار في الطرقات الرئيسة والشوارع الفرعية والأحياء الخلفية، صاحبتها رياح سطحية نشطة. وباشر الدفاع المدني في أملج بلاغ احتجاز مركبة، تم إنقاذها.

وسجلت محطات الرصد التابعة للمركز الوطني للأرصاد في المملكة كميات أمطار كبيرة خلال صباح الأحد. وشهدت بلدية جنوب جدة أعلى كمية أمطار حيث بلغت 24.4 ملم، تبعتها محطة الخمرة التي سجلت 21.2 ملم، ثم الخالدية بـ 20.6 ملم.

تنبيه متقدم

وأطلق المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة يشمل (الجموم، العاصمة المقدسة، بحرة)، ودعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة إلى استخدام الطرق البديلة لطريق الحرمين بسبب تجمّع مياه الأمطار، وجرى التعامل مع الوضع لإعادة الحركة المرورية. وباشرت أمانة محافظة جدة الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية وسحب تجمعات المياه عبر فرق العمل الموزعة على نطاق البلديات الفرعية ومراكز الإسناد.

رفع الجاهزية

ورفعت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية برئاسة الحرمين جهودها خلال هطول الأمطار على المسجد الحرام حيث جندت أكثر من 200 مشرف ومراقب شاركوا في الإشراف على أكثر من (4000) عامل وعاملة.

وبين وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري، أنه تم تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج فور توقف الأمطار بربع ساعة، وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتكثيف جهودها لإزالة آثار الأمطار التي هطلت على المسجد الحرام من أجل المحافظة على سلامة قاصديه ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه للمساهمة الفعالة في عملية التجفيف، حيث بلغ عدد الآليات والمعدات قرابة (470) آلة ومعدة في صحن المطاف والساحات الخارجية وسطح الحرم.

خطط الطوارئ

وأكد الجابري، أن الوكالة تكثف استعداداتها لمثل هذه الحالات بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، كما قامت بوضع خطة احترازية استعدادًا لنزول الأمطار، ترتكز على توزيع العمالة والجهاز الإشرافي على المواقع بأعداد كافية تغطي الاحتياج لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

وأضاف الجابري أنه تم توفير ستر واقية من المطر، وفرش أعداد كافية من المشايات البلاستيكية على المداخل الرئيسية والفرعية ومداخل السلالم الكهربائية، إلى جانب تنظيف مناهل الصرف وغرف التفتيش لضمان عدم الانسداد.

توخي الحذر

وشهدت منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة شملت محافظات ينبع والعيص والعلا وتلبدت السماء بالغيوم، فيما دعت المديرية الدفاع المدني، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا يفيد باستمرار الحالة المطرية بأمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية مع تأثيرات مصاحبة للحالة؛ تمثلت في تساقط البرد وسيول على محافظة ينبع ومركزي الرايس وينبع النخل.