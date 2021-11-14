134 متطوعا يثقفون زوار الساحل والشقيق

ذوو الاحتياجات
أوضح القائد الميداني للفريق التطوعي الكابتن متعب عسيري أن الفرق التطوعية باشرت أعمالها، ومن بينهم 53 متطوعة في الواجهة البحرية وعلى ساحل عسير البحري بالحريضة؛ لتوجيه الزوار بعدم إشعال النار وتعريفهم بالمواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدة التائهين من الأطفال وتوصيلهم إلى الجهات المختصة والإعلان عبر السماعات المنتشرة في الواجهة البحرية بوجود الأطفال التائهين.
سحب وإنقاذ
وفيما يخص البحث والإنقاذ أشار عسيري لـ«دوت الخليج» إلى أنه يوجد لديهم 40 من الشباب بمركباتهم للدفع الرباعي موجودين في بوابة الواجهة البحرية بالحريضة وعلى شاطئ الشقيق عملهم سحب وإنقاذ المركبات العالقة، إضافة لمساعدة المركبات في حالات التعطل ويستلمون البلاغ عن طريق شرطة وحرس الحدود بمركزي الحريضة والشقيق، مؤكدا أن عملهم التطوع في المساعدة دون مقابل، مضيفا أنه يوجد في الواجهة البحرية بالحريضة غواصون ذوو خبرة عالية للإنقاذ البحري بالتعاون مع حرس الحدود في حال طلبهم، وأشار إلى تقديم خدمات مجتمعية بالتعاون مع بلدية الساحل والعمل 9 ساعات خلال الإجازة الأسبوعية وموسم الشتاء.
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