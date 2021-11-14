بحث المشاريع المرورية المتعثرة بأم القرى

وتعد لجنة السلامة المرورية الفرعية بمكة المكرمة، إحدى لجان السلامة المرورية بمنطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، والتي وجه بتشكليها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وتتكون من ثلاث لجان: اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة، اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية بالمنطقة، لجنة السلامة المرورية الفرعية بالعاصمة المقدسة والمحافظات.
وتعمل هذه اللجان على رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق بمنطقة مكة المكرمة، وخفض نسبة الخسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الحوادث المرورية، ونشر الوعي لدى السائقين بأصول ومتطلبات القيادة الآمنة.
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