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تعطير المسجد النبوي بالورد الطائفي

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تعمل وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف على تعطير أروقة المسجد بالورد الطائفي، قبل وبعد كل صلاة يوميا، وكذلك أماكن الزيارة باستخدام 200 لتر يوميا، في حين يتم تبخير المسجد بواقع 3 إلى 5 مرات يوميا، باستخدام أجود أنواع العود الطبيعي، حيث تصل جولات التبخير إلى 500 جولة خلال الشهر الواحد.

وتقوم وكالة شؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة التطيب بتقديم كل ما يعين المصلين لأداء عبادتهم بكل يسر وسكينة من تعطير وتبخير المسجد ونشر الروائح الصديقة للبيئة للمحافظة على أجواء المسجد من الداخل وترك الأثر الطيب عند قدوم المصلين والزوار للمسجد النبوي.

كانت وكالة رئاسة شؤون المسجد النبوي كلفت أكثر من 20 موظفا في وحدة الطيب والبخور، لتعطير وتبخير وتطييب المصلين، وتستخدم الوكالة 14 مبخرة و8 تولات من دهن ومسك وورد للتطييب تهيئة المسجد النبوي للمصلين. وتكثّف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها اليومية لخدمة الحرم النبوي وزائريه.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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