تعطير المسجد النبوي بالورد الطائفي

وتقوم وكالة شؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة التطيب بتقديم كل ما يعين المصلين لأداء عبادتهم بكل يسر وسكينة من تعطير وتبخير المسجد ونشر الروائح الصديقة للبيئة للمحافظة على أجواء المسجد من الداخل وترك الأثر الطيب عند قدوم المصلين والزوار للمسجد النبوي.
كانت وكالة رئاسة شؤون المسجد النبوي كلفت أكثر من 20 موظفا في وحدة الطيب والبخور، لتعطير وتبخير وتطييب المصلين، وتستخدم الوكالة 14 مبخرة و8 تولات من دهن ومسك وورد للتطييب تهيئة المسجد النبوي للمصلين. وتكثّف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها اليومية لخدمة الحرم النبوي وزائريه.
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