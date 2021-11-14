سد الغايل وجهة سياحية تنقصها الخدمات

ما بين العديد من سلاسل الجبال والأودية والشعاب يلفت انتباه الزوار لمركز الغايل 40 كم جنوب ظهران الجنوب والعابرين من الطريق إلى مراكز وقرى الفرشة والريث والربوعة مشهد سد الغايل وبحيرته التي تحتجز المياه المنحدرة من العديد من الجبال والشعاب كوادي الغايل ووفيق والشاتية والفريع والأثب.

وجهة سياحية

ويعد السد وبحيرته وجهة سياحية هامة تنفصها بعض الخدمات كالجلسات والمظلات ودورات المياه واللوحات الإرشادية للتعريف بموقع السد وبحيرته ومواقف للسيارات وطرق ممهدة لذوي الاحتياجات الخاصة.

السعة التخزينية

وأنشئ سد الغايل عام 1432، تحت إشراف وزارة المياه والكهرباء في ذلك الوقت وتم إنشائه من النوع الخرساني بطول 68 مترًا وارتفاع 19 مترًا ويبلغ طول المفيض 68 مترًا وسعته التخزينية 211.400 متر مكعب.

حامي القرى

ومنذ إنشائه، يواصل سد الغايل، القيام بدوره الحيوي في حماية عدد من مراكز وقرى ظهران الجنوب، من أخطار السيول الجارفة في الموقع الذي تهطل عليه الأمطار بكثافة عالية في مختلف الفصول، حيث يخدم ويحمي القرى المجاورة والأهالي من كوارث وفيضانات السيول نتيجة الأمطار التي تشهدها تلك المراكز والقرى كحي الرحبة والعينة وكذلك الفايجة وذبح.

مركز الغايل

ويعتبر مركز الغايل أحد المراكز التي تشرف عليها إداريًّا محافظة ظهران الجنوب ويبلغ عدد سكانه ما يقارب 10 آلاف نسمة ومساحته الإجمالية 206 كم 2 ويبعد عن ظهران نحو 40 كم وعن الربوعة 25 كم وعن مركز الفرشة 60 كم.