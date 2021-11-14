حملة للتشجير بالباحة

أطلق أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط، ميدانياً حملة التشجير التي تنفذها الأمانة والبلديات المرتبطة بها، في المدن والمحافظات والمراكز، تحت شعار «الباحة الخضراء» وذلك في متنزه رغدان، كما أطلقت بلديات المنطقة الحملة ميدانياً، بالتزامن في مواقعها بالمدن والمحافظات.

وتستهدف الحملة زيادة الرقعة الخضراء، في مدن ومحافظات المنطقة، من خلال زراعة 50 ألف شجرة في فترة تنفيذ الحملة، الممتدة لثلاثة أشهر.

وذكر السواط أن الحملة تأتي كمساهمة مرحلية، من أمانة المنطقة في تحقيق مستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء» التي أعلن عنها مؤخراً ولي العهد، وأضاف أن الحملة تهدف إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية لمنطقة الباحة، كوجهة سياحية من الوجهات الثماني وفق رؤية المملكة «2030».