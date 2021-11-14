حملة للتشجير بالباحة

وتستهدف الحملة زيادة الرقعة الخضراء، في مدن ومحافظات المنطقة، من خلال زراعة 50 ألف شجرة في فترة تنفيذ الحملة، الممتدة لثلاثة أشهر.
وذكر السواط أن الحملة تأتي كمساهمة مرحلية، من أمانة المنطقة في تحقيق مستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء» التي أعلن عنها مؤخراً ولي العهد، وأضاف أن الحملة تهدف إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية لمنطقة الباحة، كوجهة سياحية من الوجهات الثماني وفق رؤية المملكة «2030».
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