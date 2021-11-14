معالجة التشوهات البصرية في عسير

كثفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها الأعمال الميدانية، لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت الأمانة أنها عالجت، خلال الأسبوعين الماضيين، أكثر من 10348 مترا طوليا للدهانات والعلامات المرورية والخطوط الأرضية، بينما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق من خلال معالجة نحو 5344 م2 من حفر الشوارع والتشققات في مواقع مختلفة بمدن ومحافظات منطقة عسير، وفق خطة شاملة، لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها.

وأشارت الأمانة إلى أنها أعادت تأهيل الأرصفة المتهالكة بمساحة 2453 م2، ورفعت 17870 م3 من مخلفات البناء والهدم، بالإضافة إلى معالجة أكثر من 3673 م2 من الكتابات المشوهة على الجدران، ورفع 117 مركبة تالفة ومهملة، ومعالجة 554 حاوية نفايات.