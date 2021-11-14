القبض على يمنيين يسرقان المنازل والمستودعات

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تأهب بالأمانات لمواجهة الحالة المطرية
أعلنت العديد من أمانات المناطق والمدن حالة التأهب لمواجهة الحالة المطرية التي توقعتها الأرصاد خلال الأيام المقبلة، وشملت مشاريع...
طوارئ في جدة والعاصمة المقدسة وتحذيرات من الأرصاد
شهدت مدينة جدة والعاصمة المقدسة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تركزت على عدة أحياء، وتجمعت مياه الأمطار في الطرقات الرئيسة...
134 متطوعا يثقفون زوار الساحل والشقيق
باشر 134 متطوعا ومتطوعة من فريق نجوم التطوع للبحث والإنقاذ والإغاثة، العمل في الواجهة البحرية بساحل عسير البحري وشاطئ مركز الشقيق...
اختبارات بتوقيت وتنظيم جديدين
بدأت، أمس، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في مواد التقويم المستمر للمرحلة الابتدائية، وكذلك الاختبارات الشفهية واختبارات...
بحث المشاريع المرورية المتعثرة بأم القرى
استضافت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بمقر الهيئة في مشعر منى، أمس، الاجتماع الأول للجنة السلامة المرورية...
تعطير المسجد النبوي بالورد الطائفي
تعمل وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف على تعطير أروقة المسجد بالورد الطائفي، قبل وبعد كل صلاة يوميا، وكذلك أماكن الزيارة باستخدام 200...
سد الغايل وجهة سياحية تنقصها الخدمات
ما بين العديد من سلاسل الجبال والأودية والشعاب يلفت انتباه الزوار لمركز الغايل 40 كم جنوب ظهران الجنوب والعابرين من الطريق إلى مراكز...
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