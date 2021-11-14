القبض على يمنيين يسرقان المنازل والمستودعات

تأهب بالأمانات لمواجهة الحالة المطرية أعلنت العديد من أمانات المناطق والمدن حالة التأهب لمواجهة الحالة المطرية التي توقعتها الأرصاد خلال الأيام المقبلة، وشملت مشاريع... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 09 ربيع الثاني 1443 هـ 09 ربيع الثاني 1443 هـ

طوارئ في جدة والعاصمة المقدسة وتحذيرات من الأرصاد شهدت مدينة جدة والعاصمة المقدسة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تركزت على عدة أحياء، وتجمعت مياه الأمطار في الطرقات الرئيسة... جدة : يمن لقمان والمدينة المنورة : طلال السناني جدة : يمن لقمان والمدينة المنورة : طلال السناني 09 ربيع الثاني 1443 هـ 09 ربيع الثاني 1443 هـ

134 متطوعا يثقفون زوار الساحل والشقيق باشر 134 متطوعا ومتطوعة من فريق نجوم التطوع للبحث والإنقاذ والإغاثة، العمل في الواجهة البحرية بساحل عسير البحري وشاطئ مركز الشقيق... جازان: سلطان عسيري جازان: سلطان عسيري 09 ربيع الثاني 1443 هـ 09 ربيع الثاني 1443 هـ

اختبارات بتوقيت وتنظيم جديدين بدأت، أمس، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في مواد التقويم المستمر للمرحلة الابتدائية، وكذلك الاختبارات الشفهية واختبارات... الرياض: خالد الحارثي الرياض: خالد الحارثي 09 ربيع الثاني 1443 هـ 09 ربيع الثاني 1443 هـ

بحث المشاريع المرورية المتعثرة بأم القرى استضافت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بمقر الهيئة في مشعر منى، أمس، الاجتماع الأول للجنة السلامة المرورية... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 09 ربيع الثاني 1443 هـ 09 ربيع الثاني 1443 هـ

تعطير المسجد النبوي بالورد الطائفي تعمل وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف على تعطير أروقة المسجد بالورد الطائفي، قبل وبعد كل صلاة يوميا، وكذلك أماكن الزيارة باستخدام 200... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 09 ربيع الثاني 1443 هـ 09 ربيع الثاني 1443 هـ

سد الغايل وجهة سياحية تنقصها الخدمات ما بين العديد من سلاسل الجبال والأودية والشعاب يلفت انتباه الزوار لمركز الغايل 40 كم جنوب ظهران الجنوب والعابرين من الطريق إلى مراكز... أبها: قاسم الكستبان أبها: قاسم الكستبان 09 ربيع الثاني 1443 هـ 09 ربيع الثاني 1443 هـ

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