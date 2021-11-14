قبل مواجهة أبها “دوريًا”.. الأهلي يخسر من الكويت “وديًا”

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محمد بن مسعود - الدمام - خرج فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من مباراته التجريبية أمام الكويت الكويتي خاسرًا بنتيجة (0-2) في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد في جدة، ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف لأيام الفيفا.
انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، فيما جاءت أهداف الكويت في الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقائق (77،88) .
ويأتي الأهلي في المركز السابع في ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة من 3 انتصارات و6 تعادلات وخسارتين، ويحل ضيفًا على أبها لحساب الجولة الـ12 من المسابقة.
14 نوفمبر 2021 – 9 ربيع الآخر 1443 10:08 PMقبل مواجهة أبها “دوريًا”.. الأهلي يخسر من الكويت “وديًا”
خرج فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من مباراته التجريبية أمام الكويت الكويتي خاسرًا بنتيجة (0-2) في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد في جدة، ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف لأيام الفيفا.
انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، فيما جاءت أهداف الكويت في الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقائق (77،88) .
ويأتي الأهلي في المركز السابع في ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة من 3 انتصارات و6 تعادلات وخسارتين، ويحل ضيفًا على أبها لحساب الجولة الـ12 من المسابقة.
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